Женева, Швейцария, , 21:50 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено 482 229 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6265 больных COVID-19. Об этом сообщает 21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 142 238 073 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 3 032 124 случая летального исхода от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 656 406 выявленных случаях заражения и 10 503 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.