Москва, , 21:49 — REGNUM США голословно обвиняют Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания, одновременно замалчивая свои планы по развертыванию новых ядерных вооружений, заявила 21 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опубликованный госдепом США доклад «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

«Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать пассажи из доклада о якобы «неукоснительном выполнении» Вашингтоном Договора о СНВ, абсолютно безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания», — указано в комментарии МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что при этом Вашингтон замалчивает «тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами».

Кроме того, Мария Захарова напомнила, что США и их сателлиты регулярно отрабатывают применение развёрнутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, которые впрямую противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Душу леденит: жителей США напугал твит Пентагона о ядерной войне