Воронеж, 21 апреля 2021, 21:43 — REGNUM Не более 200 человек приняли участие в несанкционированной акции в центре Воронежа 21 апреля, данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе администрации города.
Как уточняется, задержанных нет, с несколькими участниками полицейские провели профилактические беседы, после чего отпустили по домам.
Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированные акции 21 апреля прошли в ряде регионов страны. Несмотря на призывы организаторов, много участников они не собрали — в отдельных городах акции вовсе не состоялись, в отдельных — набрали менее сотни участников. Больше участников собралось в Москве (6 тыс.) и в Санкт-Петербурге (4,5 тыс. человек).