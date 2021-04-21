Воронеж, , 21:43 — REGNUM Не более 200 человек приняли участие в несанкционированной акции в центре Воронежа 21 апреля, данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе администрации города.

«Несанкционированная акция, собравшая незначительное количество участников, завершилась к 20:00, прошла без эксцессов и задержаний. Число участников на пике не превышало 150−200 человек», — сообщили в мэрии.

Как уточняется, задержанных нет, с несколькими участниками полицейские провели профилактические беседы, после чего отпустили по домам.

«Работа правоохранительных органов отличалась максимальной корректностью и уважением к согражданам», — уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированные акции 21 апреля прошли в ряде регионов страны. Несмотря на призывы организаторов, много участников они не собрали — в отдельных городах акции вовсе не состоялись, в отдельных — набрали менее сотни участников. Больше участников собралось в Москве (6 тыс.) и в Санкт-Петербурге (4,5 тыс. человек).