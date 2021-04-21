Минск, , 21:43 — REGNUM Проживающая в Литве экс-кандидат на пост президента Белоруссии (президентская кампания 2020 года) Светлана Тихановская выступила с очередным обращением к народу Белоруссии. По её мнению, Белоруссии угрожает Россия.

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Первым делом оппозиционерка бросила камень в Александра Лукашенко, по распоряжению которого она была объявлена террористкой и фигуранткой уголовного дела. Тихановская заявила: «Нынешняя политическая ситуация очень тревожная. В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию «гаранта суверенитета», сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности».

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Бывшая учительница так и не научилась правильно писать слово «белорусский». Её обращение традиционно наполнено грамматическими ошибками.

«Я хочу напомнить, что после выборов 9 августа 2020 года Александр Лукашенко не является легитимным представителем беларусского народа. Он утратил доверие и не имеет законного права принимать решения, которые затрагивают национальные интересы и влияют на будущее страны. В то же время я, как избранный представитель беларусского народа заявляю, что никакая дополнительная «защита» со стороны России нам не нужна. А выдуманный заговор с покушением — явная провокация, чтобы оправдать вмешательство России во внутренние дела нашей страны», — заявила Тихановская.

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Указав на перспективу российского вмешательства, находящаяся на содержании западных правительств и спецслужб Тихановская отметила, белорусский народ «очень тепло и добрососедски относится к России». При этом оппозиционерка сообщила, что «мы уже доказали, что умеем за себя постоять».

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