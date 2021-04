Нью-Йорк, США, , 21:41 — REGNUM В производстве потокового сервиса Netflix находится биографический фильм про легендарную рок-группу KISS. Об этом 21 апреля сообщил портал Comicbook.

Картина будет называться Shout It Out Loud, по названию одноимённого хита, который музыкальный коллектив выпустил в 1976 году. Снимать её будет режиссёр Иоаким Рённинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Малефисента: Владычица тьмы»), по сценарию Оле Сандерса, который работал над созданием клипа Мадонны Die Another Day (заглавная песня саундтрека фильма «Умри, но не сейчас»).

Отмечается, что члены KISS Джин Симмонс и Пол Стэнли будут «тесно сотрудничать» с создателями фильма.

Напомним, сейчас KISS даёт концерты в рамках мирового тура «End of the Road». Ожидается, что Netflix выпустит свой фильм к его заключительному этапу.

