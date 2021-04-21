Рим, , 21:36 — REGNUM На счетах авиакомпании «Алиталия» в настоящее время отсутствуют средства для выплаты зарплат за апрель 2021 года, заявили представители профсоюза компании в среду, 21 апреля.

Необходимую сумму (55 млн евро) в компании надеются в ближайшее время получить от министерства экономического развития в рамках пакета «антикоронавирусной» помощи экономике.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов, однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.