Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Белый дом не воспринял на свой счёт высказывание президента России Владимира Путина о тигре Шерхане и его подручном шакале Табаки, заявила 21 апреля на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо из слов президента Путина на личный счёт. У нас толстая кожа», — заявила Псаки.

Напомним, в своем обращении к Федеральному собранию президент России сравнил недружественные демарши ряда стран с поведением шакала Табаки, всегда поддакивающего тигру Шерхану, нарушающему законы джунглей.

При этом Владимир Путин порекомендовал им внимательнее ознакомиться с творчеством автора этих персонажей, британского писателя Редьярда Киплинга.

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