Орел, , 21:31 — REGNUM Меры, предложенные президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, могут сработать при условии, что будут вложены огромные средства в развитие сельских районов — как в Орловской области. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин.

«Во многом послание Президента радует. Затронуты важнейшие вопросы, намечены действенные пути решения. Однако большого оптимизма быть не может, потому что главное не в том, как это декларируется, а в том, как это будет реализовано», — отмечает депутат.

«Многие из предложений, касающихся социальной сферы, озвученных президентом, совпали с тем, что предлагает наша партия. По большинству у нас уже есть законопроекты: прямая поддержка семей с детьми и беременных женщин, выплата на школьников, закон о народосбережении и т.д. Что касается сбережения народа, то «Справедливая Россия» уже давно ставила это понятие краеугольным камнем своей программы. То, что Россия вымирает, статистика давно и упрямо показывает. В Орловской области темпы убыли населения, особенно сельского, катастрофические. Инфраструктура советского времени разрушается, а новая не строится. Госпрограммы не сработали должным образом. Работы нет, доходы мизерные. У нас Москва близко, люди видят разницу, они говорят, что живут в другом государстве, в другой России, и без мощных финансовых вливаний из федерального бюджета у этой нашей орловской России будущего нет», — говорит Перелыгин.

«Было бы просто замечательно добиться средней продолжительности жизни 78 лет! Но как это сделать при разрушенном здравоохранении, при дефиците медицинских кадров, при мизерных пенсиях и дорогущих лекарствах? Как, если скорая помощь проехать не может из-за бездорожья? Как, если люди выбирают самые дешёвые продукты? Те меры, которые предлагает президент, действительно могут сработать, но Правительству придётся распечатывать кубышку, чтобы вытянуть сельские районы, такие, как в Орловской области», — подчёркивает собеседник агентства.

«Поддержка семей с детьми — наша главная надежда сегодня, и дело не только в финансах, нужна уверенность в будущем, и здесь работает политический фактор. Доверие к институту выборов подрывают фальсификации, коррупция на местах подрывает доверие к власти в целом. Людям нужна справедливость, нужна честная власть. В сочетании с экономической поддержкой это даст демографический результат», — считает депутат.

Руслан Перелыгин также выразил надежду на то, что вакцинация сработает, однако подчеркнул, что прививки люди должны делать исключительно добровольно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. В этот раз обращение было сосредоточено на вопросах внутреннего развития России, особенно — регионов.