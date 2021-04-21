Киров, , 21:31 — REGNUM Безусловно, Кировская область заинтересована в получении федеральных инфраструктурных кредитов, заявила министр финансов региона Лариса Маковеева, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Она отметила, что реализация такого механизма потребует внесения изменений в бюджетное законодательство, а возможность его использования будет определена после принятия на федеральном уровне порядка и условий предоставления кредитов.

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«Для нас важно, что эти кредиты будут долгосрочными (до 15 лет) и недорогими (под 3% годовых)», — подчеркнула глава ведомства.

Она выразила надежду, что при разработке решений об использовании этих кредитов будет учитываться не только уровень существующей долговой нагрузки, но и меры, предпринимаемые регионом, для снижения и предотвращения наращивания госдолга.

По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, сейчас важно определить те проекты, которые позволят получить максимальный эффект от их реализации, в том числе в виде привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения объемов поступления налогов в бюджеты всех уровней.

«Правительством области в ближайшее время будет начата работа в этом направлении», — заверил губернатор.

Кроме того, по итогам послания главы государства кировский губернатор поручил министерству промышленности, предпринимательства и торговли в кратчайшие сроки подготовить предложения по господдержке малого и среднего бизнеса с учетом региональной специфики. Пакет предложений планируется направить в правительство России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент обратился с очередным посланием к Федеральному собранию. В очередном послании внимание было акцентировано на проблемах социальной сферы — демографии, медицине, образовании. Также Путин говорил о мерах для снижения долговой нагрузки регионов, реализации крупных инфраструктурных проектов, господдержке малого и среднего бизнеса.