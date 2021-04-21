Минск, , 21:31 — REGNUM «Нарушения прав человека в Белоруссии требуют международного расследования», — говорится в обнародованном 21 апреля проекте резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В документе отмечено, что «мирные протесты после фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020 года были жестко подавлены режимом Александра Лукашенко, а многие протестующие были арестованы и подверглись пыткам». Причастные к таким нарушениям прав человека не понесли никакой ответственности, что поощряет безнаказанность и продолжение такой практики.

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Проект резолюции призывает руководство Белоруссии вступить в диалог с оппозицией, что видится единственным вариантом остановить насилие и нарушения прав человека, а также создать условия для новых демократических выборов «чтобы выйти из политического кризиса». Для этого требуется, отметили авторы документа, немедленно прекратить пытки и бесчеловечное обращение с оппозиционерами, а также освободить всех политзаключённых. Напомним, Александр Лукашенко и глава его дипломатии Владимир Макей отрицают наличие политзаключённых в Белоруссии.

В проекте резолюции также содержится призыв привлечь к уголовной ответственности всех совершивших притупление против граждан Белоруссии. Её руководству предложено присоединиться к Европейской конвенции о предупреждении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. От выполнения этих положений, считают авторы документа, должно зависеть любое сотрудничество с официальным Минском.

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Напомним, также 21 апреля ПАСЕ приняла резолюцию «Срочная необходимость реформы выборов в Белоруссии». Организация констатировала, что «президентские выборы 2020 года не были ни свободными, ни справедливыми» и призвала власти провести постсоветской республике провести всеобъемлющую реформу избирательной системы для того, чтобы заложить «прочный фундамент для справедливых выборов» и выйти из нынешнего кризиса.

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