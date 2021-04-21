Брюссель, , 21:29 — REGNUM Решение ОЗХО, ограничивающее Сирию в правах в деятельности на площадке организации, поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 21 апреля заявлении.

Выступая от имени Европейского союза, Боррель заявил:

«Это решение является решительным сигналом международного сообщества против безнаказанности за применение химического оружия в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом».

Он добавил, что члены Евросоюза считают Сирию нарушителем основных принципов Конвенции о запрещении химического оружия. Так что решение ОЗХО — это возмездие, считает дипломат.

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