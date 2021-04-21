Санкт-Петербург, 21 апреля, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вечером 21 апреля группой граждан предпринята попытка проведения несанкционированной уличной акции. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 20:30 мск число участников акции составляло около 4,5 тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законодательством ответственности за нарушения правопорядка», — говорится в сообщении Главка МВД.

Полицейские и сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка в центральной части Санкт-Петербурга.

Тем временем СМИ сообщают о нескольких десятках задержанных в центре Петербурга участников несогласованных выступлений.

В транспортном блоке администрации Петербурга сообщили, что в настоящее время вестибюль станции метро «Гостиный двор» закрыт на вход и выход. Пересадка на станцию «Невский проспект» работает, вестибюль станции «Невский проспект» открыт. В то же время станции «Маяковская» и «Площадь Восстания» закрыты, поезда следуют мимо них без остановок.