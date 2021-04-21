Лос-Анджелес, США, , 21:27 — REGNUM Люк Хемсворт присоединился к проекту комедийного сериала «Молодой Скала» (Young Rock), сюжет которого расскажет о жизни Дуэйна Джонсона. Об этом 21 апреля сообщил журнал Entertainment Weekly.

Актёр появится в предпоследнем эпизоде первого сезона шоу, он исполнит роль главного футбольного тренера Университета Майами Денниса Эриксона.

Хемсворт отметил, что ему очень понравилась роль, а сам сериал он назвал прекрасным шоу о «семье и странных путешествиях», которые «делают нас такими, какие мы есть». Entertainment Weekly опубликовал кадр из «Молодого Скалы», на котором актёр запечатлён в образе Эриксона.

Напомним, Люк Хемсворт приходится старшим братом Крису Хемсворту и Лиаму Хемсворту. Зрители знают его по роли начальника службы безопасности парка Эшли Стаббса в сериале «Мир Дикого запада».

Читайте ранее в этом сюжете: Менеджер Netflix сказал, когда выйдет второй сезон «Ведьмака»