Елена Ковачич, 21 апреля 2021, 21:45 — REGNUM «Наши интересы перекочевывают на нашу орбитальную станцию», — заявил журналистам на общем собрании РАН в среду (21.04.21) глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя необходимость строительства новой российской орбитальной станции.

Выступление Дмитрия Рогозина на общем собрании РАН
Выступление Дмитрия Рогозина на общем собрании РАН
Roscosmos.ru

Ее первый модуль планируют запустить в 2025 году. РАН намерена участвовать в реализации проекта. По словам Рогозина, пока орбитальная станция только «в начале пути определения технических параметров», однако станция нужна, поскольку на нынешней невозможно выполнять ряд насущных задач.

«На наклонении в 51 градус мы практически не видим территорию РФ, особенно важные для нас регионы Арктики и Северного морского пути», — сообщил Рогозин, добавив, что помимо этого, «если хотите сделать хорошо — делайте сами».

Как говорится, дай-то бог! Потому что с качеством в корпорации в последнее время не все гладко. Но, если Роскосмос учится на ошибках, то есть надежда на позитив. Еще одна загвоздка — деньги. Понятно, что проект новой орбитальной станции затратен. Тем не менее Дмитрий Рогозин дал понять, что содержание старой обойдется в такую же сумму, если не дороже. Оборудование МКС «на 80% вышло за ресурс, потребует примерно тех же самых средств, которые будут необходимы с 2025 по 2030 год на развёртывание отдельной национальной российской орбитальной станции».

Президент РАН Александр Сергеев сообщил, что Академия наук участвует в проекте Роскосмоса «Луна-25».

"Мы надеемся, что всё пойдёт по плану, и мы таким образом возвратимся на Луну, на которой не были с 1976 года. Конечно, мы очень ждём этого возвращения, поскольку Луна сейчас является объектом второй космической, лунной гонки. Очень серьёзные усилия разных стран прикладываются для освоения Луны», — отметил академик.