21 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Та форма, в которой сейчас существует РАН – это просто федеральное бюджетное учреждение, даже не науки.

Елена Ковачич, , 21:52 — REGNUM «Та форма, в которой мы существуем сейчас — это просто федеральное бюджетное учреждение, даже не науки, — с огорчением отметил в конце второго дня Общего собрания РАН ее глава Александр Сергеев. — Мы просто по нашему функционалу, который у нас есть, можем писать в правительство, представлять, но министерства и ведомства не обязаны реагировать на то, что мы туда напишем. И это вопрос статуса».

Александр Сергеев Ras.ru

Эта реплика президента РАН прозвучала в связи с намерением представить решение общего собрания Академии наук в правительство РФ, тем более что «существует некая процедура представления в правительство».

«Мы можем решения собрания и президиума, а также совета по космосу представлять в правительство, — сообщил Александр Сергеев. — Но вопрос такой — мы-то это представляем, а дальше это воспринимается или нет. И вопрос этот очень серьезный. Фактически это вопрос об организационно-правовом статусе Российской академии наук».

Президент РАН добавил, что в последние годы руководство академии пытается вернуть ей статус государственной российской академии. Это должен быть особый организационно-правовой статус, в котором было бы четко прописано, что академия может, а чего не может. И как, и кто должен откликаться на предложения РАН. Пока такого статуса нет, никто не обязан реагировать на то, что присылает академия: «даже экспертизы, которые мы посылаем, несмотря на то что есть такое, что это Академия наук, они молодцы, есть такой порядок экспертиз, а по факту наши экспертизы необязательны при принятии решений органами государственной власти», — констатировал академик Сергеев.

Проект решения предстоит еще составить — после внесения всех предложений он будет опубликован на сайте РАН. А затем отправлен в правительство.

Лично мне не ясно, как такое возможно — если РАН придан правительством статус высшей научной и, по этой самой причине, высшей экспертной структуры, то чем этого не достаточно для учета мнения ученых академии при принятии тех или иных решений высшими властями страны? Какая-то очередная бюрократическая казуистика. Вроде, царь, да не царь!

Послание Президента Федеральному Собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Хотя правительство живет у нас своей жизнью. В очередном послании Федеральному собранию Владимир Путин сформулировал немало важных задач. Вот только вопрос — а указы от мая 2012 исполнены правительством или нет?

Понятно, что планы корректирует, причем, часто кардинально, сама жизнь, да и COVID-19 свои указы пишет. Но, если кто забыл, в одном из майских указов 2012 года читаем:

Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 года No 596.

В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики постановляю:

1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей:

а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;

б) увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов — к 2018 году;

в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года;

г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;

д) повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й — в 2015 году и до 20-й — в 2018 году.

Ощущение, что не выполнен этот указ. Или я ошибаюсь?

«Вклад высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП России снизился до 21,3% по итогам 2018 года. Согласно майским указам, показатель должен был вырасти до 25,6%».

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как известно, в мае 2018 года последовал еще один указ, который приняли к исполнению, но при этом не отчитались о выполнении указов 2012 года. Поскольку я не экономист, сошлюсь на более компетентное мнение коллег-журналистов о том, что указ был принят с грубыми нарушениями плановой экономики, то есть без подведения промежуточных итогов и почему-то с иным набором показателей… «Невольно вспоминается народная присказка, — сказано в статье, — в огороде бузина, в Киеве дядька».

Дмитрий Медведев тогда без каких-либо цифр и данных сообщил, указы выполнены на 93−94%. Через год на Гайдаровском форуме Алексей Кудрин озвучил иную цифру — на 75%. Так на сколько?

Не будем дальше ловить за хвост статистику и пытаться кого-то в чем-то уличить — мы живем в России, ходим в магазины, покупаем продукты и оплачиваем коммуналку, мы сами в состоянии решить — «чего и скоко», как говорил бессмертный Аркадий Райкин, то есть выполнены указы или нет.

Сейчас президентом Путиным очерчен круг новых задач. Но уверенности в том, что они будут выполнены тоже нет.

Так что грех жаловаться ученым на статус. У президента России статус дай бог каждому, да вот указы его и послания правительство почему-то не исполняет так, как требуется. Значит, и они не обязательны к исполнению, не только экспертизы РАН.

Что касается РАН, здесь, скорее всего, дело не в статусе, а в координации властей, в организации процесса реагирования на предложения и исполнения тех или иных поручений. Над этим стоит работать академикам — выстраивать правильные цепочки отношений и ответственности, а не заниматься формулированием статуса. Статус может и быть, а власть — совсем другое дело!

Послание Президента Федеральному Собранию Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так вышло, что второй день общего собрания РАН совпал с выступлением главы государства. Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию РФ. И хотя это обстоятельство несколько сбило планы ученых, но, как считает глава РАН, было весьма полезным и важным для академии.

«Может быть это и к добру, — считает глава РАН, — потому что мы услышали и мысли президента, мы услышали серьезные слова от него, что на теперешнем этапе развития страны роль науки является исключительно важной. И в том, что Академии наук поручено участвовать в том, чтобы поскорее наша научная инновационная политика стала работать, и те направления, которые были произнесены, это тоже, мне кажется, очень важно, что на это обращено внимание и прямо высказано с самой высокой трибуны».

Главное, чтобы слова с этой «самой высокой трибуны» услышали не только академики, но и члены правительства, министры и другие представители законодательной и исполнительной ветвей власти, которые в конечном счете решают, где ставить запятую — «казнить, нельзя помиловать» или «казнить нельзя, помиловать». А говоря обычным языком, без сравнений и затей, учитывать мнение ученых из высшей научной организации страны или иметь свое, или какое-то иное корпоративное. Вот тут и надо работать всем и дружно.