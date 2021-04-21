Москва, 21 апреля 2021, 21:20 — REGNUM Ультиматумы Чехия должна оставить для других случаев и для использования внутри НАТО, заявила 21 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последнее заявление МИД Чехии.
Напомним, ранее чешский МИД потребовал до полудня следующего дня вернуть в Москву высланных из РФ дипломатов Чехии, иначе численность посольства РФ будет резко сокращена.
«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим», — подчеркнула Мария Захарова.
«Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», — добавила официальный представитель МИД России.
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