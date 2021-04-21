Москва, , 21:17 — REGNUM Туристический кешбэк на внутренние поездки по России будет продлен до конца года, а за отдых детей в летних лагерях будет возвращаться 50% стоимости путевки. Об этом заявил президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Автором идеи о компенсации затрат для детей и молодых путешественников выступил победитель первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Анатолий Казакевич на втором заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 26 марта текущего года. Владимир Путин поддержал его предложение.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России. Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперёд закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», — заявил Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Он добавил, что также необходимо сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма, «и уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране».

Также президент отметил, что необходимо предоставить туристический кешбэк для активной молодежи, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, в том числе, для участников проектов платформы «Россия — страна возможностей».

«Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый «высокий сезон». До этого мы таких решений не принимали», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система внутрироссийского туристического кешбэка внедрена с прошлого года. Часть затрат на поездки по России возвращается туристу. 350 тысяч граждан благодаря помощи государства уже получили возврат до 20 процентов стоимости своей поездки по стране.