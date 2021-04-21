Москва, 21 апреля 2021, 21:17 — REGNUM Туристический кешбэк на внутренние поездки по России будет продлен до конца года, а за отдых детей в летних лагерях будет возвращаться 50% стоимости путевки. Об этом заявил президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.
Автором идеи о компенсации затрат для детей и молодых путешественников выступил победитель первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Анатолий Казакевич на втором заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 26 марта текущего года. Владимир Путин поддержал его предложение.
Он добавил, что также необходимо сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма, «и уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране».
Также президент отметил, что необходимо предоставить туристический кешбэк для активной молодежи, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, в том числе, для участников проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, система внутрироссийского туристического кешбэка внедрена с прошлого года. Часть затрат на поездки по России возвращается туристу. 350 тысяч граждан благодаря помощи государства уже получили возврат до 20 процентов стоимости своей поездки по стране.