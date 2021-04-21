Москва, , 21:16 — REGNUM Аллегории и отсылки президента России Владимира Путина к сборнику рассказов «Книга джунглей» носят глубокий скрытый смысл. Об этом 21 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, отсылки российского лидера к этому произведению могут говорить о том, что современный мир начинает жить по законам джунглей. Причем происходит это по вине Запада.

«Я думал, почему Путин употребил в своей речи в разделе, касающемся внешней политики эту знаменитую сказку. Мне кажется здесь заложен глубокий смысл. Он показал, что современный мир превращается в джунгли усилиями западных стран, в особенности США», — сказал участник ток-шоу.

Эксперт заявил, что мир не должен развиваться по такому сценарию. В то же время, он напомнил о том, чем закончилась судьба тигра Шерхана, под которым Путин в своем послании Федеральному собранию, вероятно, подразумевал США.

«Те аллегории, которые привел Путин носят глубокий смысл. Каждому известно, чем закончилась судьба Шерхана. Кто были те буйволы, которые затоптали его в ущелье? Это была спланированная Маугли операция. Его затоптали буйволы и сняли шкуру. Это тоже посыл Западу», — предположил Коротченко.

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