Рим, , 21:10 — REGNUM

По данным на вечер среды, 21 апреля, в Италии умерли 117 997 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 364 (днем ранее — на 390), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 13 844 (днем ранее — на 12 074).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 904 899 — 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 475 635 человек — на 7080 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 654 358 человек, что составляет 7,73% населения Италии.