Пенза, , 21:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация заставляет народ чувствовать себя в опасности, и власть, конечно, логично выступает главным защитником населения. Послание президента России Владимира Путина было прежде всего направлено на укрепление мер социальной поддержки граждан, прокомментировал выступление президента врио главы Пензенской области Олег Мельниченко.

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«В условиях идущей на спад пандемии и частичных ограничений, принятые главой государства решения позволят сохранить достаток в семьях. Для того, чтобы, особенно многодетные матери, неполные семьи, могли воспитывать детей и не нуждаться в самом необходимом», — подчеркнул руководитель региона.

Он заявил, что согласен с инициативами президент и поддерживает их. Правительству области дано поручение в соответствии с посланием подготовить проект перечня мер поддержки граждан.

Программа рефинансирования долгов субъектов РФ, по мнению Мельниченко, является очень важной темой. Благодаря этой инициативе высвободившиеся средства пойдут на развитие регионов.

В то же время инфраструктурные проекты — автомагистрали, транспорт, ЖКХ, туризм — дадут сильнейший импульс развитию области.

«Тем более, что у нас есть достаточно серьёзные планы по ремонту сетевого хозяйства, коммунальных объектов, а также развитию дорог. Прежде всего, муниципальных и региональных», — добавил врио губернатора. Также он отметил, что благодаря федеральным средствам удастся полностью решить проблему обновления и ремонта сельских домов культуры и библиотек.

«На повышение жизненного уровня населения направлены основные меры, которые были озвучены сегодня президентом РФ в его послании», — заключил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, основными вопросами очередного послания главы государства Федеральному собранию, оглашенного 21 апреля, стали социальная поддержка граждан, развитие здравоохранения и образования, реализация крупных инфраструктурных проектов.