Лос-Анджелес, США, , 21:02 — REGNUM Джордж Миллер дал понять, что его будущая картина «Безумный Макс: Фуриоса» серьёзно изменит сложившуюся традицию популярной серии. Об этом 21 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографист сказал, что изначально он не хотел снимать эпический фильм, однако в ходе разработки сценария выяснилось, что в картине будет слишком много разных сцен. Миллер пояснил, что события в ленте «Безумный Макс: Дорога ярости» длились три дня и две ночи, а «Безумный Макс: Фуриоса» будет представлять собой многолетнюю сагу. Режиссёр добавил, что пытается снимать фильм, который одновременно покажется зрителям знакомым, но при этом будет уникальным.

«Это будет знакомо тем, кто знает «Безумного Макса» и, в частности, «Дорогу ярости», но оно также будет уникальным», — сказал Миллер.

Премьера постапокалиптической картины «Безумный Макс: Фуриоса» запланирована на 22 июня 2023 года. В октябре 2020 года ИА REGNUM сообщило, что главную роль в фильме получила актриса Аня Тейлор-Джой.

