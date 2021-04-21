Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Белый дом не принял на личный счет слова президента Росси Владимира Путина о Шерхане и шакале Табаки, которые явились отсылкой к поддержке ряда стран политического курса США против РФ. Об этом 22 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время выступления 22 апреля Путин прокомментировал санкции по отношению к России и сравнил ряд стран с шакалом Табаки, который пытался угодить тигру Шерхану.

«Мы не берем ничего из сказанного Путиным на личный счет. У нас толстая кожа», — ответила Псаки на вопрос, считает ли Белый дом, что данное заявление относится к США.

Как сообщало ИА REGNUM, американцам важно заручиться полной поддержкой западных европейцев для дальнейшего наступления на интересы России. Об этом сообщил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 15 апреля, комментируя информацию о переговорах главы Госдепа США с главами МИД нескольких европейских стран.