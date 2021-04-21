21 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Мы боимся патриотизма. Именно так — боимся, сами же. В тех же Штатах смело учат, что страна великая — учат, зачастую факты перевирая. И ничего. Да почти везде так на Западе. А у нас — в лучшем случае с самокопанием. И отчего оно идёт? От широты русской души? От того, что «с нами Бог, с нами правда»?

Платон Беседин, , 21:57 — REGNUM Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоялось. Прозвучало. И уже растаскано на цитаты, подвергнуто интерпретациям и домыслам. Одни говорят вам об отношениях с США, другие — о ситуации в Белоруссии. И так далее. Но я хотел бы заметить о другом — об очень важном, на мой взгляд.

Овсянников. Слава Героям Советской Земли! Подвиг старшего лейтенанта Юнацкого. 1941

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Вот что сказал Владимир Путин: «Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Всё что угодно там написано. И о Втором фронте… Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Даже не хочу комментировать».

Жаль, впрочем, что дальше комментариев президента не прозвучало. Потому что речь о фундаментальном, базовом — о том, что делает человека гражданином, закладывая его основы на десятки лет вперёд.

Тут я вспоминаю лётчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии. Помните его, отважного русского парня? Его самолёт был сбит, Роман катапультировался и уже на земле отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина. А после с криком «Это вам за пацанов!» подорвал себя гранатой в окружении врагов. Поразительно! Что сподвигло Филипова на столь героический поступок? Полагаю, что, помимо личных качеств, и знание истории тоже. Он помнил, что за ним и Матросов, и Кошка, и Голубец, и Маресьев, и десятки других героев.

(06 февраля 2018) Роман Филипов

На чём базируется эта моя уверенность? Недавно я вернулся из города-героя Керчи. Побывал в Аджимушкайских каменоломнях. Тех, где семь тысяч советских героев удерживали оборону от нацистов полгода — в темноте, сырости, холоде. Почитайте об этом трагическом и святом месте, о подвиге людей, там оказавшихся. Позже будет и от меня текст. Так вот, знаю, что попади туда человек, пройдя с экскурсией по каменоломням, и он стал бы другим, понял бы, какая громада высится за ним. Громада подвига.

Однако беседуем мы с экскурсоводом: каков статус Аджимушкайских каменоломен ныне? И она говорит мне, что особого интереса нет, что значатся данные места не везде, что обсуждаются не столько часто, как стоило бы. Да и в учебных пособиях их толком нет. Вот как так? Расскажите мне. И следом: почему так?

Ведь зачастую ругают поколения молодых — за то, что Родину не любят, за то, что всё за границу смотрят. Но такое и раньше было. Вся история о том говорит. Впрочем, и это преувеличение. Сколько у нас молодых парней, девушек, совершающих подвиги ежедневно? Множество. Настоящие герои. А то, что истории не знают и смотрят не на то и не туда — так то не только их вина. И тут мы возвращаемся к заявлению Путина. А, действительно, что в учебниках? Что в целом с системой образования?

Великий русский мыслитель Василий Розанов ещё век назад заметил мудро: «У француза — chere France, у англичан — «Старая Англия», у немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия». Трудно не согласиться, правда?

Василий Васильевич Розанов (1856-1919)

Мы боимся патриотизма. Именно так — боимся, сами же. В тех же Штатах смело учат, что страна великая — учат, зачастую факты перевирая. И ничего. Да почти везде так на Западе. А у нас — в лучшем случае с самокопанием. И отчего оно идёт? От широты русской души? От того, что «с нами Бог, с нами правда»? Возможно.

Но вряд ли учебники — по той же истории — пишут глубинные русские, истинные русские патриоты. Больше похоже на то, что ваяют их те, кто Родину не слишком-то любит или, скажем так, недооценивает. И это проблема. Изменится ли что-то в данном вопросе после заявления президента? Или он должен будет повторить замечание/претензию ещё раз? Эх, побыстрее бы!

Потому что в российских учебниках — и по истории, прежде всего — встречаешь такое, что начинаешь думать, будто рекомендованы они ЦРУ, а изданы Фондом Сороса. Да и не без банального головотяпства они, конечно. И, безусловно, в жизни нашей, российской, меняется много — часто к лучшему, но вот эта беда — с образованием — остаётся вечной. Добавилась она к дуракам и дорогам. Впрочем, и первое, и второе вытекают как раз-таки из школьных дел.

Учебник всеобщей истории

Можно сделать модернизацию всей страны, создать уникальное оружие, спасти мир вакциной, но слишком многое будет тщетно, если изначально учить детей не только бесполезному, но и вредному. Если выпускать странные учебники. Если закрывать школы. Если платить учителям мизерную зарплату («нищий педагог — позор страны», Чехов). Вроде бы банальные вещи, да? Но так почему о них столь важно и столь часто необходимо напоминать?

Вот и президент не удержался. Всё понимает.