Платон Беседин, 21 апреля 2021, 21:57 — REGNUM Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоялось. Прозвучало. И уже растаскано на цитаты, подвергнуто интерпретациям и домыслам. Одни говорят вам об отношениях с США, другие — о ситуации в Белоруссии. И так далее. Но я хотел бы заметить о другом — об очень важном, на мой взгляд.
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Вот что сказал Владимир Путин: «Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Всё что угодно там написано. И о Втором фронте… Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Даже не хочу комментировать».
Жаль, впрочем, что дальше комментариев президента не прозвучало. Потому что речь о фундаментальном, базовом — о том, что делает человека гражданином, закладывая его основы на десятки лет вперёд.
Тут я вспоминаю лётчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии. Помните его, отважного русского парня? Его самолёт был сбит, Роман катапультировался и уже на земле отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина. А после с криком «Это вам за пацанов!» подорвал себя гранатой в окружении врагов. Поразительно! Что сподвигло Филипова на столь героический поступок? Полагаю, что, помимо личных качеств, и знание истории тоже. Он помнил, что за ним и Матросов, и Кошка, и Голубец, и Маресьев, и десятки других героев.
На чём базируется эта моя уверенность? Недавно я вернулся из города-героя Керчи. Побывал в Аджимушкайских каменоломнях. Тех, где семь тысяч советских героев удерживали оборону от нацистов полгода — в темноте, сырости, холоде. Почитайте об этом трагическом и святом месте, о подвиге людей, там оказавшихся. Позже будет и от меня текст. Так вот, знаю, что попади туда человек, пройдя с экскурсией по каменоломням, и он стал бы другим, понял бы, какая громада высится за ним. Громада подвига.
Однако беседуем мы с экскурсоводом: каков статус Аджимушкайских каменоломен ныне? И она говорит мне, что особого интереса нет, что значатся данные места не везде, что обсуждаются не столько часто, как стоило бы. Да и в учебных пособиях их толком нет. Вот как так? Расскажите мне. И следом: почему так?
Ведь зачастую ругают поколения молодых — за то, что Родину не любят, за то, что всё за границу смотрят. Но такое и раньше было. Вся история о том говорит. Впрочем, и это преувеличение. Сколько у нас молодых парней, девушек, совершающих подвиги ежедневно? Множество. Настоящие герои. А то, что истории не знают и смотрят не на то и не туда — так то не только их вина. И тут мы возвращаемся к заявлению Путина. А, действительно, что в учебниках? Что в целом с системой образования?
Великий русский мыслитель Василий Розанов ещё век назад заметил мудро: «У француза — chere France, у англичан — «Старая Англия», у немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия». Трудно не согласиться, правда?
Мы боимся патриотизма. Именно так — боимся, сами же. В тех же Штатах смело учат, что страна великая — учат, зачастую факты перевирая. И ничего. Да почти везде так на Западе. А у нас — в лучшем случае с самокопанием. И отчего оно идёт? От широты русской души? От того, что «с нами Бог, с нами правда»? Возможно.
Но вряд ли учебники — по той же истории — пишут глубинные русские, истинные русские патриоты. Больше похоже на то, что ваяют их те, кто Родину не слишком-то любит или, скажем так, недооценивает. И это проблема. Изменится ли что-то в данном вопросе после заявления президента? Или он должен будет повторить замечание/претензию ещё раз? Эх, побыстрее бы!
Потому что в российских учебниках — и по истории, прежде всего — встречаешь такое, что начинаешь думать, будто рекомендованы они ЦРУ, а изданы Фондом Сороса. Да и не без банального головотяпства они, конечно. И, безусловно, в жизни нашей, российской, меняется много — часто к лучшему, но вот эта беда — с образованием — остаётся вечной. Добавилась она к дуракам и дорогам. Впрочем, и первое, и второе вытекают как раз-таки из школьных дел.
Можно сделать модернизацию всей страны, создать уникальное оружие, спасти мир вакциной, но слишком многое будет тщетно, если изначально учить детей не только бесполезному, но и вредному. Если выпускать странные учебники. Если закрывать школы. Если платить учителям мизерную зарплату («нищий педагог — позор страны», Чехов). Вроде бы банальные вещи, да? Но так почему о них столь важно и столь часто необходимо напоминать?
Вот и президент не удержался. Всё понимает.