Москва, , 20:49 — REGNUM В Москве около 6 тыс. человек принимаю участие в незаконной акции протеста, сообщили 21 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В главке рассказали, что полиция совместно с другими правоохранителями обеспечивает охрану общественного порядка в центре Москвы, где «группой граждан предпринята попытка проведения несогласованного публичного мероприятия».

«По состоянию на 20:30 в мероприятии принимает участие около 6 тыс. человек», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что сотрудники полиции объясняют собравшимся, что мероприятия не согласовано в установленном порядке и предупреждают об ответственности.