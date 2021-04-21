Элиста, , 20:49 — REGNUM Финансовая поддержка научных исследований придаст заметный импульс развитию сельского хозяйства и экологии как в России, так и в Калмыкии. На эту инициативу главы государства Владимира Путина обратил внимание глава республики Бату Хасиков, комментируя послание президента России Федеральному собранию 21 апреля.

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«Очень крупные ресурсы будут выделены на один из ключевых факторов развития в современном мире — научные исследования. Наша республика тоже должна принять участие в этой работе. Создание в Калмыкии селекционно-генетического центра по разведению племенных животных, а также организация Центра по борьбе с опустыниванием станет значимым вкладом в развитие сельского хозяйства и экологии нашей страны», — отметил Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что на гражданские научные исследования в России до 2024 года из федеральной казны направят более 1,6 трлн рублей. По словам главы государства, наука сегодня имеет «абсолютно ключевое значение», и это очевидный факт.