Москва, , 20:48 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров считает, что самая главная составляющая послания президента федеральному собранию — идея народосбережения.

«После событий прошлого года основной повесткой, о чем неоднократно говорил глава государства, стала поддержка населения — прежде всего, вопросы здоровья нации, сохранения и повышения доходов населения, поддержка бизнеса. И это послание всецело охватило все вопросы социально-экономического благополучия страны. Не по касательной, не общими словами, а детально, очень подробно, по самым болезненным точкам, включая выплату алиментов и качество школьных учебников», — заявил Алексей Комиссаров, комментируя текст послания.

«Первый, обширный блок был ожидаемо посвящен здравоохранению и, в частности, его качеству в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Но отдельно Президент подчеркнул роль, которую в этой борьбе играли и играют волонтеры и просто неравнодушные граждане. Акция #МЫВМЕСТЕ, которая стала ответом на непростую ситуацию и тяготы, которые выпали на долю наших врачей и медработников, примечательна не единоразовой своей задачей, не просто своим появлением. Она пополнила ряды добровольцев в нашей стране, укрепила волонтёрское сообщество. И эти люди, в числе которых есть многочисленные участники наших проектов, и сегодня помогают тем, кому нужна помощь. Уже не только в борьбе с коронавирусом. Это важный момент», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

«Наряду с поддержкой граждан и особенно семей с детьми, дополнительными выплатами, президент отдельно затронул вопрос, который я не могу не выделить. На втором заседании нашего Наблюдательного совета победитель конкурса «Мастера гостеприимства», предприниматель из Иркутска Анатолий Казакевич попросил предусмотреть меры поддержки молодых путешественников и, возможно, компенсировать им часть затрат. И сегодня Владимир Путин заявил не только о продлении уже работающей программы туристического кешбэка, но, что особенно важно для нас, о возврате половины стоимости детских путевок в летние лагеря. Особенно эта мера коснется активных, амбициозных ребят, которые проявляют себя на олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, в том числе проектах нашей платформы «Россия — страна возможностей». И особенно важно, что такое поощрение будет доступно теперь и в каникулярный период», — отметил Алексей Комиссаров.

«Еще одной важной темой, затронутой президентом России в послании стало предоставление в дистанционном формате государственных и муниципальных услуг в полном объеме по все стране. Это комплексная задача, над которой эксперты Общероссийского народного фронта начали работать в прошлом году и обратили внимание при подготовке предложений в Правительство РФ по корректировке социально значимых результатов национальных проектов. Необходимо ещё раз проанализировать основные мониторинговые мероприятия и обратить внимание на комплексное формирование инфраструктуры доступа к дистанционным услугам. Касается это и доступа к интернету, и вопросов повышения цифровой культуры граждан, без которой сложно добиться эффективной реализации поставленной Президентом задачи. Оценить свои цифровые навыки людям помогает проект «Цифровой Диктант», который ОНФ реализует совместно с РАЭК. Инициатива является самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. Акция проводится уже третий год и до 24 апреля любой желающий может принять в ней участие. Мультиплатформа «Цифрового Диктанта» позволяет каждому пользователю найти на «Карте цифровых возможностей», созданной в 2020 году по инициативе ОНФ, курсы повышения цифровой грамотности, которые помогут прокачать свои знания по различным направлениям. Более 20 регионов уже представили информацию о действующих программах. Все они доступны для населения регионов и каждый, после тестирования и диагностики своих компетенций, сможет найти на сайте те курсы, которые помогут подтянуть знания в наиболее проблемных вопросах», — завершил свой комментарий Алексей Комиссаров.