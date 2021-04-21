Чешский МИД предъявил России ультиматум
Прага, 21 апреля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек выдвинул ультиматум послу России Александру Змеевскому на встрече в МИД Чехии 21 апреля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ультиматум России
Выйдя к журналистам, глава чешской дипломатии сказал, что выдвинул Змеевскому следующее требование: до полудня 22 апреля «все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве».
«Если оно (положительное решение Москвы по этому вопросу — прим. ИА REGNUM) не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников».
Он добавил, что чешское посольство в Москве практически не работает из-за высылки 20 дипломатов, на которой настоял российский МИД.
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