Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций) хотят выпустить необычное дополнение к популярной игре на выживание Valheim. Об этом 21 апреля сообщил портал PCGamesN.

Мод фактически превратит Valheim в массовую многопользовательскую игру (MMO), в которой смогут участвовать несколько тысяч человек. Разработчики сообщили журналистам, что над реализацией проекта работают два инженера Google, некий «старший дизайнер игр», а также люди, имеющие отношение к MaNGOS (бесплатное ПО для организации работы сервера World of Warcraft).

Энтузиасты назвали свою инициативу VaLNGOS, что расшифровывается как Valheim Large Network Game Object Server Suite. Они также сообщили, что их конечной целью является создание в Valheim мини-игр наподобие тех, что реализуются в рамках проекта Hypixel. Кроме того, разработчики хотят создавать «новые типы масштабных ролевых игр».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Iron Gate AB исправила ошибку с мотыгой в Valheim, которой пользовались многие игроки. При этом разработчики повысили производительность инструмента.

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