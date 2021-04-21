Москва, , 20:41 — REGNUM Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщается 21 апреля на сайте Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

«Эта удивительная женщина была не только супругой и близким человеком Игоря Александровича Моисеева — это его муза, соратник, верный друг, большой помощник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Моисеева проработала в ансамбле всю свою жизнь:

«В трудовой книжке Ирины Алексеевны всего одна запись: 1941 год — 2021 год — Государственный академический ансамбль народного танца!».

Церемония прощания с артисткой пройдёт в субботу, 24 апреля, в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Ирина Моисеева родилась 7 февраля 1925 года. По окончании балетной школы Большого театра была принята в Государственный ансамбль народного танца, где стала солисткой, а позднее также работала педагогом. В 1974 году стала супругой основателя и художественного руководителя ансамбля — народного артиста СССР Игоря Моисеева и работала в качестве его ассистента. После смерти балетмейстера в 2007 году возглавила творческую коллегию ансамбля. ЛауреатСталинской премииI степени (1952) и премии правительства Российской Федерации (2014).