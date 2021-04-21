21 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова президента России о том, что выпады Запада против РФ стали видом спорта.

Тимур Кондратьев, , 21:17 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что выпады стран Запада против Российской Федерации превратились в «вид спорта», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Всё правда! Пора всем напомнить, что Россия — это великая страна!» — считает Rimma G.

Многие пользователи согласились с оценкой ситуации со стороны президента России. По их мнению, нападки на Россию носят уже совершенно иной, не такой как раньше, характер.

«Так и есть. Какая нездоровая ситуация сейчас происходит! Таких нападок со стороны Запада я и вспомнить-то не смогу», — написал Виссарион О.

Некоторые комментаторы связали сложившееся положение дел с тем, что России на данный момент просто нечего противопоставить Западу. Люди уверены, что «противник» пока слишком силён.

«Ведём себя скромно, потому что не можем ничего по-настоящему ответить. Сам Лавров даже заявил, что мы не можем полноценно ответить на санкции со стороны США», — пишет Александр Д.

Звонок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей отметила, что действия руководства страны должны были обеспечить полную независимость не только в сфере экономики, но и в геополитическом плане. К сожалению, полноценного освобождения от этих уз не произошло.

«Не понимаю. Согласно плану, мы должны быть сильной, независимой и уважаемой державой. Нас хотя бы бояться должны, на крайний случай. Так почему на нас наезжают?» — задаётся вопросом Elena C.

Отдельные пользователи призвали руководство России обратить своё внимание на положение экономики в нашей стране, которое не позволяет Российской Федерации так просто выдержать внешнее давление.

«Пока Россия не будет экономически развитой, как это было при СССР, нападки будут продолжаться. Потому что сегодня наша страна, по сути, колосс на глиняных ногах, практически сырьевой придаток Запада, да и к тому же без чёткой идеологии!» — поделился своим мнением Павел Т.

Нашлись и те, кто призвал как можно скорее покончить с нападками на Россию со стороны Запада.

«Пора заканчивать эти спортивные мероприятия! Российская Федерация не та страна, на которую можно без конца тявкать» — пишет Игорь К.

Гоголь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин заявил в своём послании к Федеральному собранию, что выпады стран Запада против Российской Федерации превратились в «вид спорта».