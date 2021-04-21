Салехард, 21 апреля 2021, 20:40 — REGNUM На Ямале шесть ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг, получат единовременную выплату. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предназначена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в событиях 1941−1945 годов.
Выплата производится в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в распоряжении территориальных органов ПФР.