Киев, , 20:37 — REGNUM Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратились в ПАСЕ из-за законопроекта президента Владимира Зеленского, который предусматривает ликвидацию этого суда.

Об этом вечером 21 апреля сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении в ПАСЕ судьи отмечают, что инициатива не была согласована с Высшим советом правосудия, а это нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда, которое ставит под угрозу конституционный порядок в государстве.

Также в заявлении обращается внимание, что президент Украины, как гарант соблюдения конституции, не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более увольнять судей суда таким способом.

ИА REGNUMнапоминает, что13 апреля Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. Предполагается, что документ будет рассмотрен парламентом при первой же возможности (сейчас Рада не проводит пленарных заседаний из-за локдауна в Киеве). Послы G7 приветствовали инициативу президента, назвав её «важным шагом» во всесторонней судебной реформе. Между тем в оппозиции обращают внимание, что эта инициатива Зеленского является не только очередным открытым нарушением норм конституции и законов Украины, но и служебным подлогом.