Екатеринбург, , 20:43 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было рассчитано на внутреннего потребителя, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета Александр Керимов.

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По мнению эксперта, нынешнее послание почти ничем не отличалось от предыдущих. «Оно больше рассчитано на внутреннего потребителя и имеет более социальную направленность. Президент действовал как психотерапевт, успокаивающий пациента», — сказал Керимов.

По мнению политолога, это было вызвано следующими факторами: во время пандемии социально-экономическая ситуация в стране ухудшилась, а уровень жизни населения довольно заметно упал. В преддверии нового электорального цикла такая тональность выступления оправдана, считает эксперт.

«На этот раз внешнеполитические аспекты были обозначены крупными мазками без особой детализации, с использованием более жёсткой риторики, способной консолидировать общество перед лицом как внутренних, так и внешних вызовов», — считает профессор УрФУ.

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