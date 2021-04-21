Чебоксары, , 20:31 — REGNUM Нынешнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию оправдало самые лучшие ожидания. Президент акцентировал внимание на необходимости продолжения всех направлений поддержки населения в рамках народосбережения, прокомментировал выступление главы государства глава Чувашии Олег Николаев.

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По его мнению, акценты в послании расставлены очень четко в плане поддержки детей, неполных и многодетных семей. Также он подчеркнул, что считает исключительно важным включение в перечень категорий, испытывающих материальные трудности, беременных женщин.

Мощнейшим инструментарием, потенциалом для развития регионов назвал глава республики инфраструктурные и бюджетные кредиты.

«Они нам позволят реализовать массу проектов, направленных на создание комфортных условий проживания людей, изменение качества их жизни, что, в конечном счете, создаст возможности и для развития бизнеса», — выразил уверенность Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии оглашения послания Николаев отмечал, что ожидает более динамичной работы в плане народосбережения, более глубокой постановки задач с учетом факторов, которые возникли в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он пояснял, что имеет в виду системы здравоохранения и образования, которым Путин в послании уделил особое внимание.