Финикс , США, , 20:31 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, портал «Спорт-Экспресс» сообщил, что нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин может вернуться в НХЛ.

По данным источника, «Аризона Койотис» готовит однолетнее соглашение с зарплатой 2 миллиона долларов за сезон.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Яшкин отличился 60 (38+22) очками в 59 матчах, став лучшим снайпером первенства и заняв четвертое место в списке бомбардиров.

В период с 2013 по 2018 год Яшкин защищал цвета «Сент-Луис Блюз», а в сезоне 2018/2019 оказался в «Вашингтоне». В общей сложности чешский форвард провел в НХЛ 303 матча и набрал 69 (27+42) очков при показателе полезности «+12».