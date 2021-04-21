Соединённые Штаты Америки, , 20:30 — REGNUM В Сеть выложили информацию о будущих играх Pokemon Brilliant Diamond and Pokemon Shining Pearl. Об этом 21 апреля сообщил портал Comicbook.

Известный инсайдер Kelios утверждает, что Nintendo уже назначила даты релизов, однако поклонники серии Pokemon могут не ждать появления новостей об играх до июля 2021 года. Он добавил, что Nintendo предоставит новую информацию об этих проектах во время презентации на выставке E3 2021 и намекнул, что тогда же компания покажет трейлеры.

Ожидается, что игры Pokemon Shining Pearl и Pokemon Brilliant Diamond выйдут в конце 2021 года. Их разработкой занимается студия ILCA, которую курирует компания Game Freak.

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