Москва, , 20:55 — REGNUM Под тигром Шерханом из сборника рассказов «Книга джунглей» президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию подразумевал США. Такое мнение 21 апреля высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Всем понятно, кого имел ввиду Путин, называя Шерханом. Это США. И понятно, кто сегодня шакалит вокруг этого западного тигра, пытается сделать России мелкие пакости», — сказал участник ток-шоу.

Называть лидеров государств, которых уместно сравнить с шакалом Табаки из «Книги джунглей», эксперт не стал. Вместо этого он высказал свое видение сущности таких личностей.

«Слабые льнут к сильному даже не для того, чтобы получить какую-то защиту, а потому что такова их суть. Они не способны к суверенному существованию, им нужно быть под пятой более сильного, властного и циничного зверя», — подчеркнул Коротченко.