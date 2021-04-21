Москва, , 20:29 — REGNUM О провале в Москве акции в поддержку осуждённого Алексея Навального сообщил 21 апреля политолог Сергей Карнаухов в эфире СоловьёвLIVE.

Политолог, комментируя сообщения в интернете о том, что на акцию в защиту Навального собралось не так много народу, как заявляли организаторы, отметил, что «боты не вышли».

Добавим, Telegram-канал «Соловьёв» отмечает, что из двух с половиной миллионов подписчиков и 450 тысячах отметках на сайте трансляцию митинга на канале «Навальный Live» смотрят 59 тысяч человек.

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