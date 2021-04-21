Кишинёв, , 20:31 — REGNUM Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) намерено добиться осмотра автомобиля, принадлежащего посольству Украины. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Аурелиу Чокой в интервью телеканалу Prime.

По информации молдавских правоохранителей, в этом автомобиле похитители вывезли на территорию Украины экс-судью Николая Чауса.

«МИДЕИ направило в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса предположительно вывезли с территории Молдавии и поискать улики, которые могли бы это подтвердить», — сказал чиновник.

Ранее в МВД Молдавии рассказали, что следователи обнаружили три автомобиля, на которых передвигались похитители экс-судьи. По версии следствия, похищенного Чауса вывез на территорию Украины военный атташе украинской дипломатической миссии.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Черняк заявил, что Чауса не похищали представители данной спецслужбы с территории Молдавии, более того произошедшее якобы является «российской провокацией».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине обвинили спецслужбы РФ в похищении судьи Чауса