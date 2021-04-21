Бишкек, , 20:25 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о возрождении в республике государственной лотереи. Инициатором выступает депутат Гульшат Асылбаева.

Автор законопроекта указывает на то, что он будет способствовать развитию деятельности государственной лотерейной компании и создания дополнительного эффективного инструмента для привлечения инвестиций от населения на социальные нужды.

Читайте также: Президент Киргизии поддержал открытие казино

Парламентарий акцентирует внимание на том, что во всем мире лотерейный бизнес является законной и социально ответственной альтернативой игорному бизнесу.

«Анализ состояния и перспектив развития лотерейного рынка показал, что имеются объективные предпосылки для динамичного развития этого сектора экономики», — подчеркивает Асылбаева.

Также депутат отмечает, что для защиты прав участников электронной лотереи необходимо ввести норму, обязывающую организатора информировать участников лотереи о проведении розыгрыша.

Читайте также: Парламент Киргизии поддержал законопроект об открытии казино на Иссык-Куле