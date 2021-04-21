Москва, 21 апреля 2021, 20:24 — REGNUM Доступ компаний малого и среднего бизнеса к закупкам — важнейший механизм поддержки предпринимателей. Мы видим большой спрос на обучающие семинары по участию в закупках. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Также Исаевич отметил, что мы видим большой запрос от бизнеса на обучающие семинары по участию в закупках.
С начала года 53 тысячи компаний малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 973 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом рост уж почти на 15%. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок у компаний МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 трлн руб.
Напомним, в среду, 21 апреля в рамках Послания президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил Правительству в течение месяца подготовить меры по поддержке малого и среднего бизнеса — включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.
По закону доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ. РФ) осуществляет мониторинг соблюдения этого требования.