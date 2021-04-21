Москва, , 20:24 — REGNUM Доступ компаний малого и среднего бизнеса к закупкам — важнейший механизм поддержки предпринимателей. Мы видим большой спрос на обучающие семинары по участию в закупках. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Квотирование закупок — это не только механизм государственной поддержки малого и среднего бизнеса, но и создание для некрупных компаний гарантийного рынка сбыта продукции», — отметил Александр Исаевич, подчеркнув, что в условиях пандемии этот механизм позволил многим предприятиям сохранить свой бизнес и коллектив. «Это очень важная и востребованная поддержка, о чем говорят сами предприниматели», — подчеркнул он.

Также Исаевич отметил, что мы видим большой запрос от бизнеса на обучающие семинары по участию в закупках.

«Проводим специальные семинары, где наши партнеры — торговые площадки и представители госкомпаний рассказывают об особенностях и правилах участия в торгах, делятся практическими знаниями», — рассказал Александр Исаевич журналистам.

С начала года 53 тысячи компаний малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 973 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом рост уж почти на 15%. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок у компаний МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 трлн руб.

«Что касается поддержки молодежи, то Корпорация МСП планирует создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых предпринимателей. В нашем дочернем МСП Банке уже есть специальный кредитный продукт для молодых. Активно работают обучающие программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», — отметил Александр Исаевич.

Напомним, в среду, 21 апреля в рамках Послания президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил Правительству в течение месяца подготовить меры по поддержке малого и среднего бизнеса — включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.

По закону доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ. РФ) осуществляет мониторинг соблюдения этого требования.