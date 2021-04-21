Курск, 21 апреля, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Задача реформировать российское здравоохранение и догнать мировые тренды в этой сфере потребует задействовать колоссальные ресурсы. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации Мариинской больницы

«Президент начал с благодарности тем, кто помог выстоять в ходе ковид-кризиса. Это правильные слова с человеческой точки зрения. При этом он сказал не о победе, а об эффективной стратегии противодействия ковиду. Конечно, он умолчал о трудностях, которые сопровождали перестройку системы здравоохранения, но в целом оценка противостоянию ковиду была довольно умеренной.

Были сделаны правильные выводы, и первым приоритетом в послании прозвучала необходимость реформирования здравоохранения. Более того, он отметил, что мы должны идти в ногу с мировыми трендами развития здравоохранения — фактически, догнать передовые страны. Это будет сложно сделать, потому что потребуются колоссальные ресурсы, но по крайней мере задача перестроить здравоохранение под современные вызовы была поставлена».

При этом политолог считает, что негативные демографические тренды ставят под вопрос выполнение поручения президента, который заявил, что к 2030 году в России средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

"Эта цель очень амбициозна. Мы получили огромный прирост смертности в прошлом году. Убыль населения стала очень серьезной, и, таким образом, демографические цели, которые провозглашались, и достижения, которые уже были, во многом обесточены. Те деньги, которые готова потратить власть, она готова направить на смягчение негативных демографических трендов. Что касается продолжительности жизни, в ситуации нынешнего состояния здравоохранения это очень проблематично. Тут требуются огромные вложения и серьезные изменения. Пока мне кажется, что это, скорее, красивое пожелание, чем реалистичная цель», — заключил эксперт.