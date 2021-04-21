Киев, , 20:21 — REGNUM Офис президента Украины (ОПУ) заявляет, что официального ответа российской стороны на предложение Владимира Зеленского провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Донбассе пока нет.

Об этом сообщил вечером 21 апреля советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии УНИАН.

Подоляк считает, что Москву удалось застать врасплох, поскольку инициатива Зеленского, по его мнению, «прозвучала неожиданно, резко и совершенно вразрез пропагандистско-психологическим планам самой РФ».

«Надо дать время им все это осмыслить… Оценить риски, которые будут нести те или иные идеи, проигнорировать наше предложение или оставить все, как есть сегодня», — добавил советник.

Также он заявил, что предложение Зеленского прозвучало во многих мировых агентствах и теперь именно украинский президент диктует определённые условия.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о предложении Зеленского встретиться на территории Донбасса. Вместе с тем, по словам Пескова, официальных запросов на общение с Путиным со стороны украинского руководства за последние дни не было. Зеленский сформулировал свое предложение российскому лидеру в видеообращении, опубликованном вечером 20 апреля. Сегодня глава украинской делегации в контактной группеЛеонид Кравчук объяснил, почему в Киеве считают, что таким маневром поставили Москву в «тяжелое положение».