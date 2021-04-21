Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Энтузиастам удалось разогнать процессор видеокарты AMD RX 6900 XT до рекордной частоты. Об этом 21 апреля сообщил портал PCGamesN.

Пользователь YouTube Der8auer использовал систему охлаждения на жидком азоте, чтобы разогнать Powercolor Liquid Devil Ultimate RX 6900 XT с 1825 МГц до 3225 МГц. Он отметил, что это не предел для устройства AMD, поскольку ещё не пробовал поднимать напряжение.

Таким образом, AMD RX 6900 XT забрала у GTX 1080 Ti титул видеокарты с самым большим потенциалом разгона, поскольку частоту ядра этой видеокарты Nvidia энтузиастам удавалось поднимать лишь до 3024 МГц.

Напомним, компания Powercolor представила RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate 15 апреля 2021 года. Эта видеокарта оборудована системой система жидкостного охлаждения.

Читайте ранее в этом сюжете: На фоне дефицита видеокарт Nvidia начала рекламировать сервис GeForce Now