Москва, , 20:34 — REGNUM Россия настроена исключительно на мирное сосуществование с другими странами. Об этом 21 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Этот факт, тем не менее, не означает, что РФ не может постоять за себя и обеспечить безопасность своих граждан, подчеркнул участник ток-шоу.

«Выйти с предложением к западным странам обеспечить глобальную безопасность, это предложение России имеет важный смысл. Он заключается в том, что Россия не намерена вести конфронтацию ни с одной страной мира. Но, чтобы нас услышали или по крайней мере не трогали, нам необходим соответствующий комплекс вооружений и наш ВПК его успешно реализует», — подчеркнул Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина не станет начинать полномасштабную войну в Донбассе — эксперт