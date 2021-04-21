Курск, , 20:12 — REGNUM Важными темами в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию стали меры поддержки в сферах здравоохранения, образования и культуры. Особое значение они имеют для регионов, как и развитие внутреннего туризма. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Акценты такие — здравоохранение, образование, культура. Важные моменты — это поддержка детей и семей с детьми. Власть продолжает свою линию, видя негативные демографические тренды, и пытается исправить ситуацию. Мы видим, что основная социальная помощь выделяется прежде всего семьям с детьми. Развитие образования и здравоохранения, в том числе выделение больших денег на развитие домов культуры и культурной инфраструктуры в регионах и сельской местности. Были названы очень приличные цифры. Подчеркивалось, что необходимо поддерживать педагогические вузы, а следовательно — кадрово укреплять школы. Здесь интересный момент — что будет увеличено в целом количество бюджетных мест в вузах, и акцент был сделан именно на регионы. Когда государство ставит задачу развивать региональные вузы, это важно».

По мнению политолога, для регионов важна и государственная поддержка развития туристической инфраструктуры.

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«Отдельная тема — это развитие внутреннего туризма и льготные кредиты на строительство гостиниц и создание инфраструктуры в регионах. Очень правильно, потому что в условиях, когда возможности уехать за границу нет, внутренняя туристическая инфраструктура оказалась не слишком развита. Пока есть ограничения возможности выезда, она может получить толчок к развитию — особенно в сочетании с развитием инфраструктуры магистральной и региональной», — считает эксперт.

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