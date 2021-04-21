Салехард, , 20:12 — REGNUM На Ямале поставщики газа в труднодоступные сельские поселения получат налоговые льготы. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Речь идёт о продлении налоговой льготы, которая применялась с 1 января 2013 года по 31 декабря 2020 года по налогу на имущество организаций в отношении газовых распределительных сетей, введённых в эксплуатацию после 1 января 2012 года и поставляющих газ в труднодоступные населённые пункты ЯНАО. Данная поддержка позволяет избежать роста тарифов на газ для жителей труднодоступных поселений на 144%, пояснил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

Налоговую льготу получат газораспределительные сети, поставляющие газ в сёла Красноселькуп, Толька, Находка, Гыда, Антипаюта, Катравож, Белоярск, Харсаим, Шурышкары, Восяхово, Мужи, Горки, Салемал, Панаевск, Яр-Сале, Новый Порт, Кутопьюган и Нори, а также в посёлок Горнокнязевск.