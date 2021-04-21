Санкт-Петербург, , 20:09 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге объём госпитализаций пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него увеличился на 9,12% по сравнению с аналогичным днем прошлой недели. В больницы за сутки помещено 299 человек.

Измерение уровня кислорода в крови Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как следует из опубликованных 21 апреля материалов Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге коронавирусной инфекции, другие эпидемические показатели дают повод для оптимизма.

Так, на 2,44% уменьшилось количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в медицинских организациях Петербурга. Число активно больных за неделю снизилось на 5,43%, а количество выписанных возросло почти на 20%.

«Неустойчивость тренда на снижение распространения инфекции в совокупности с сохраняющимся относительно высоким уровнем заболеваемости COVID-19 диктуют необходимость более активного участия горожан в массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — сделали вывод специалисты Межведомственного совета.

Для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями в Петербурге сейчас развернуты 5248 коек. Из них свободны 1094 койки (20,8%). Доля тяжелых больных в таких стационарах составляет 28%, на ИВЛ находятся 154 пациента.

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