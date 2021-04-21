Москва, , 20:07 — REGNUM Российский арбитр Сергей Карасев внесен в список арбитров, которые будут работать на Чемпионате Европы 2020, который пройдет в двенадцати городах двенадцати стран (Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния, Шотландия). Список арбитров УЕФА опубликовала 21 апреля на своем официальном сайте.

Финальная часть Чемпионата Европы 2020 начнется 11 июня 2021 года. Финал пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лучшим бомбардиром отборочного турнира стал 27-летний таранный форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн, забивший 12 мячей и отдавший 5 голевых передач в восьми матчах.