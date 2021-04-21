Екатеринбург, , 20:06 — REGNUM Замещение долгов регионов России является важным и нужным шагом. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы («Справедливая Россия») Дмитрий Ионин.

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Он отметил, что ещё 20 апреля обсуждал в эфире одного из СМИ проблемы, имеющиеся в межбюджетной политике. Суть в том, что Федерация забирает у регионов львиную долю денег, и местным властям приходится набирать кредиты для того, чтобы реализовывать свои полномочия, а также маскировать долги модным нынче государственно-частным партнёрством и иными проектами «институтов развития. А уже 21-го важная вещь о замещении долгов регионов бюджетными кредитами прозвучала в послании главы государства Владимира Путина.

«Это важный и нужный шаг, который позволит снизить долговую нагрузку по процентам», — считает Ионин.

Депутат полагает, что следующим шагом должен стать пересмотр системы межбюджетных отношений в стране. Его можно провести тогда, когда станет понятно, насколько обоснованно регионы набирали кредиты.

«Если полномочия на местах — то и средства на их реализацию должны быть на местах в достаточном объёме», — добавил депутат. Как сообщало ИА REGNUM, послание Федеральному собранию Путин огласил 21 апреля.

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